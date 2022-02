Dubai Chamber reforça cooperação com angolanos

Criada em 1965, maior câmara de comércio do mundo com mais de 300 mil membros projecta estabelecer uma cooperação mais estreita com a sua congénere angolana. Um memorando foi assinado para dar corpo a esta intenção focada na partilha do conhecimento.

A Câmara de Comércio e Indústria do Dubai (Câmara do Dubai) rubricou recentemente um memorando de entendimento (MoU) com a Câmara de Comércio e Indústria Angola-UAE, para facilitar a partilha de conhecimentos e a cooperação entre as duas câmaras.

O acordo foi anunciado à margem do Global Business Forum Africa (GBF) 2021, a decorrer na Expo 2020 Dubai, e estabelece um quadro para o desenvolvimento de relações comerciais mais fortes entre as partes e estabelece procedimentos de cooperação para melhorar a realização dos seus respectivos objectivos económicos.

Outrossim, nos termos do MoU as duas câmaras promoverão o comércio nos seus respectivos países, trocarão informações sobre oportunidades comerciais e potencial de investimento, organizarão futuras missões comerciais, viagens de estudo, eventos comerciais, feiras comerciais, exposições, seminários e sessões de formação para benefício mútuo dos seus membros. Costa ainda além disso, que ambas as câmaras enviarão e receberão delegações empresariais e incentivarão a criação de empreendimentos conjuntos entre os seus membros.

O MoU foi assinado por S.E. Hamad Buamim, presidente e CEO da Câmara do Dubai, e Bráulio Martins, presidente e CEO da Câmara de Comércio e Indústria Angola-UAE na presença de, funcionários e representantes de ambas entidades.



S.E. Buamim descreveu o MoU como um desenvolvimento importante que irá reforçar os laços comerciais entre Angola e Dubai e criar novos canais de intercâmbio comercial. Com quatro escritórios de representação localizados em África, a Câmara do Dubai espera fornecer toda a assistência e apoio necessários para assegurar que as relações comerciais Dubai-Angola continuem a florescer, acrescentou.

“Este acordo conduzirá a laços duradouros entre as comunidades empresariais de Angola e Dubai, promovendo e facilitando a cooperação económica e comercial, de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Para além de fomentar um ambiente empresarial favorável, o acordo promove empreendimentos conjuntos através – entre outras iniciativas – da organização de missões empresariais, viagens de estudo, seminários, formação, simpósios e eventos comerciais em benefício de ambos os membros das nossas câmaras”, disse Bráulio Mohammad Sanda Martins.

A 6ª edição do GBF África é a primeira de três Fóruns Globais de Negócios organizados pela Câmara do Dubai em parceria com a Expo 2020 Dubai. Durante as últimas cinco edições do GBF África, o fórum reuniu mais de 6.000 participantes, 22 presidentes africanos e 120 ministros africanos, que realizaram mais de 1.150 reuniões bilaterais de investimento.

Câmara de Comércio e Indústria de Angola-EAU, juntamente com algumas empresas angolanas que viajaram para o Dubai, como Endiama, Sanlam, Banco BIC, Banco BAI e RSA, participaram no Fórum Global de Negócios Africa 2021 que decorreu de 13 a 14 de Outubro.

Para além do presidente da Câmara de Comércio do Dubai, Hammad Buamim, e o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola – EAU, Bráulio Mohammed Martins a cerimónia de assinatura do Mou contou com a presença dos ministros da Economia e Planeamento de Angola, Mário João, e da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, dos secretários de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Mário Oliveira, e para as Finanças e Tesouro, Otoniel dos Santos.