Crescentes ataques de crocodilos amedrontam população junto do rio Cunene

Crescentes ataques de crocodilos no rio Cunene no posto fronteiriço “Montenegro”, Município do Tômbwa, Província do Namibe, estão a dificultar acessa a água nessa zona.

Vatileni Kalongua, coordenador das comunidadesda localidade disse que “no rio já não dá para as pessoas aproximar”.



‘Os jacarés diáriamente atacam os cabritos, as pessoas também não passa dois meses que morrem pessoas por ataques por jacarés”, afirmou Kalongua que frisou ser “preciso construir fontenários de águas para evitar morte de pessoas por ataques de jacarés”.

Com as cheias que se aproximam, segundo Kalongua, a acção dos jacarés nesta localidade poderá ser ainda mais forte e os agentes da polícia fronteiriça que também captam água no rio Cunenecom meios precários (bidons em carros de mão em estado velho) também podem sofrer ataques de Jacarés.

“No tempo das cheias o jacaré tem vindo mesmo aqui juntos dos poços onde as pessoas conectam água para o consumo, antes de ir para lá primeiro tem que atirar pedras para afugentar os jacáres”, disse.

O ancião Kalunga falou igualmente da situação social das comunidades e as dificuldades porque passa o efetivo da policia fronteiriça emMontenegro desde a busca de água no rio Cunene à procura e transporte da lenha para a cozinha comunitária da unidade policial.

“A polícia está aqui desde 2000, não tem transporte, para ir a busca da lenha os efectivos têm encontrado muitas dificuldades”, disse.