Aos 103 anos, idosa é agredida e amarrada durante assalto na Bahia

Idosa é agredida durante assalto no interior da Bahia

Agressor espancou a vítima e a deixou com hematomas por todo o corpo

Homem foi preso após ser perseguido pela polícia

Na última quarta-feira (02) uma cena lamentável chamou a atenção e abalou a comunidade da zona rural do município de Iaçu, que fica a cerca 279 Km de Salvador, na Bahia. Um homem assaltou e agrediu, na Fazenda Vieira, no povoado de Mendes uma idosa de 103 anos.

Segundo informações, durante a tentativa de assalto, o agressor espancou a vítima, amarrou a idosa com fios e deixou hematomas em várias partes do corpo, inclusive no rosto.

Ao chegar em casa, o filho da vítima flagrou a ação e entrou em luta corporal com o assaltante, que atirou contra ele, no entanto, nenhum tiro pegou.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou o homem em uma motocicleta, nas proximidades da fazenda.

Após perseguição, o veículo do suspeito colidiu com a viatura da Polícia Militar e ele foi preso.

Ainda segundo a PM, o suspeito estava com um revólver calibre 32, três celulares e munições.

Ele foi apresentado na delegacia de Iaçu, e foi autuado em flagrantes por roubo, porte ilegal de arma, e lesão corporal. A Polícia Militar ainda afirma que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.