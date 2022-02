UNTA-CS promove campanha de doação de sangue em todo o país

A União Nacional dos Trabalhadores Angolanos (UNTA – Confederação Sindical) promove, a partir de amanhã, em todo o país, uma mega campanha de doação de sangue, no âmbito do 62º aniversário da organização sindical, a assinalar-se em Abril próximo.

Por: Pedro José Mbinza

A informação foi avançada esta quinta-feira, em conferência de imprensa, pelo secretário-geral da UNTA-Confederação Sindical, José Joaquim Laurindo.

Aqui, em Luanda, segundo o responsável, a mega campanha arranca esta sexta-feira no hospital municipal do Cazenga, vulgo Somague, distrito urbano do Kalawenda.

O secretário-geral assegurou também que, nesta primeira fase de actividades filantrópicas, estão mobilizados mais de dois mil dadores de sangue.