Luanda e Benguela: Polícia promete apertar o cerco aos assaltos de camiões de mercadorias na via pública

A Polícia Nacional deteve esta quarta-feira, dois indivíduos, de 38 e 17 anos, respectivamente, acusados de furtarem grades de cerveja de uma viatura de transporte de mercadoria, no município de Viana, na cidade de Luanda.

Segundo a Polícia Nacional, este é o segundo caso de roubo a viaturas de mercadorias na via pública, que a polícia regista este ano.

O primeiro ocorreu no passado dia 19 de Janeiro, quando um cidadão foi morto por disparo de arma de fogo por um segurança quando tentava assaltar um camião que transportava sacos de arroz saía do Porto de Luanda.

A par de Luanda, a província de Benguela é outra província onde casos dessa natureza ocorrem com mais frequência, muitas vezes em camiões que saem do Porto do Lobito.



Outras vezes, os assaltos ocorrem em forma de saques, quando as viaturas apresentam uma avaria na via pública em virtude do mau estado das vias.

No ano passado, um caso que chamou bastante atenção aos angolanos, foi o caso de um camião de arroz que foi invadido pela população que estava na via pública e vários sacos de arroz foram levados, sendo que, o caso mais recente ocorreu, precisamente na manhã de hoje, quinta-feira, 3 de Fevereiro, na cidade de Benguela onde os populares do bairro Gingolote tomaram de “assalto”, um camião que carregava sacos de arroz.

Entretanto, a Polícia Nacional, a nível de Luanda, manifestou esta quinta-feira preocupação com estes casos que, nos últimos tempos, se tornaram frequentes, alguns dos quais com registo de perda de vidas humanas.

Nos últimos tempos, em várias províncias de Angola há relatos de casos do género, de pessoas que retiram de viaturas de transporte de mercadorias bens que carregam, algumas em andamento e outras que, por acidentes de viação ou avaria, são obrigados a parar.

Além de mortes entre os assaltantes, há igualmente o registo de óbitos entre os motoristas das viaturas.

No dia 8 de Janeiro deste ano, o Serviço de Investigação Criminal anunciou a detenção de quatro pessoas que adquiriram produtos assaltados de um camião frigorífico, cujo condutor, proveniente de Luanda, acabou assassinado pelos assaltantes, na província do Kuanza Norte.

Nas redes sociais também circulam vários vídeos amadores de casos de assaltos a viaturas de mercadorias, quer de empresas, quer particulares, que acontecem um pouco por todo o país.