Estados Unidos matam líder do Daesh na Síria

EUA matam líder do Daesh na Síria. De acordo com comunicado do presidente Joe Biden, o terrorista Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi foi morto. As forças especiais dos EUA levaram a cabo o que o Pentágono disse ser um ataque de contraterrorismo em larga escala no noroeste da Síria nesta quinta-feira. Nesta operação, pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo seis menores.



A operação das forças especiais do Exército norte-americano teve lugar na zona de Atme, muito perto da fronteira com a Turquia, onde os confrontos continuam. Segundo os residentes prolongou-se durante sensivelmente duas horas. De acordo com Washington e com o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, não houve baixas do lado dos Estados Unidos.