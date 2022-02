Eleições Gerais 2022: União Europeia acompanha de perto período pré-eleitoral em Angola

A União Europeia está a acompanhar, de perto, o período pré-eleitoral em Angola, e encorajou o Governo angolano a seguir o estipulado na lei e na Constituição, para o êxito das eleições de Agosto deste ano.

A embaixadora da União Europeia em Angola, Jeannette Seppen, anunciou esta quinta-feira que “está pronta” para acompanhar as eleições gerais em Angola, previstas para Agosto do ano em curso, e que “mantém o diálogo” com o Governo angolano e com todos parceiros importantes no processo.

A diplomata fez estas declarações, hoje, em Luanda, durante o acto de lançamento do Projecto de Apoio à Sociedade Civil e à Administração Local – PASCAL -, do qual, o executivo angolano se fez representar pelo Secretário de Estado para as Autarquias, Márcio Daniel.

Segundo a embaixadora da União Europeia o bloco europeu “está proto” para acompanhar as eleições gerais em Angola, previstas para Agosto do ano em curso.

Do lado do Estado angolano, o Secretário de Estado para as Autarquias, Márcio Daniel disse que o Executivo angolano vai continuar a contar com o parecer da sociedade civil e das instituições religiosas na tomada de decisões para um processo eleitoral profícuo.

O Secretário de Estado para as Autarquias reconheceu que dos esforços empreendidos no diálogo entre a sociedade civil e quem governa ainda é possível melhorar nalguns aspectos com vista a realização de um processo adequado e exitoso.

Por outro lado, a secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, Deolinda Dorcas, disse que o Projeto de Apoio à Sociedade Civil e à Administração Local em Angola, denominado PASCAL, será uma mais-valia para as comunidades.

De referir que Angola realiza na segunda quinzena do mês de Agosto deste ano, como estabelece a Constituição da República, revista, as quintas eleições gerais na história do país, desde 1992. Os últimos dois pleitos eleitorais, que decorreram em 2012 e 2017, respectivamente, não contaram com observadores da União Europeia.