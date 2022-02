Eleições Gerais 2022: Gonçalves Muandumba apela participação exemplar dos partidos políticos

Em vésperas da realização das eleições gerais em Amgola, aprazadas para o mês de Agosto do ano em curso, tal como estipula Constituição da República, por formas a continuar o ciclo democrático das instituições, se tivermos em conta que as eleições acontecem em cada cinco anos, o Governador Provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, instou os partidos políticos na cidade do Luena, para a moderação e contenção na linguagem, quando o assunto for a mobilização dos cidadãos na busca do voto.

Gonçalves Muandumba, que falava à margem do encontro que manteve com os representantes dos partidos políticos, disse esperar uma disputa capaz de dignificar o processo eleitoral, tendo em conta que o mesmo representa a maior festa da democracia do povo angolano.

“Os nossos actos, enquanto actores políticos, vão determinar o comportamento que os eleitores terão em todo processo. Por isso, somos desafiados a criar um clima de harmonia e de concórdia no seio das populações”, pediu o governante.

Por outro lado, Gonçalves Muandumba, apelou os cidadãos a aderirem em massa aos postos de actualização dos dados eleitorais no sentido de estarem aptos para votar em Agosto próximo.

“Precisamos imprimir maior dinamismo na mobilização dos cidadãos para os BUAPS com vista a actualização dos seus dados eleitorais, facto que irá habilitá-los para o voto neste ano”, concluiu.



Diálogo permanente entre os concorrentes

Por sua vez, os representantes dos partidos políticos presentes na reunião, foram unânimes em afirmar que é imperioso promover maior diálogo entre os concorrentes no sentido de se colher maior contribuição para o processo de actualização dos dados eleitorais dos cidadãos.

Neste sentido, manifestaram também o seu compromisso de passarem mensagems de paz nas comunidades para que o processo que se avizinha não seja beliscado por actos que coloquwm em causa a nossa jovem democracia.