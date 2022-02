Administração do Cazenga homenageia figuras de referência do município

No âmbito do encerramento do 28º edição das festas populares do Cazenga, homenageou várias figuras que têm contribuído para o desenvolvimento do país.

Por: Pedro José Mbinza

Entre os homenageados estão, o presidente da CASA-CE, Manuel Fernando, professora Maria da Natividade, ex-segundo comandante da divisão do Cazenga, Domingos Fernandes, chefe de departamento do serviço de investigação criminal, Agostinho Adão Manuel, director municipal da educação, Armindo Santiago e a professora universitária, Filomena Soares.



Durante o discurso de abertura, o administrador do município do Cazenga, Tomás Bica, avançou que o município já concretizou quinze projectos através do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Enquanto durar o seu mandato, o administrador referiu que foi lançada a pedra de construção da escola Engrácia Cabenha, sendo que a meta é reconhecer e eternizar as figuras que lutaram para que o país fosse independente. “Custa o que custar, o Cazenga é placa giratória de Luanda”, disse o administrador.



“O centro materno infantil do Asa Branca, do Hoji-ya-Henda e o mercado comandante Cowboy serão intervencionados também no quadro do PIIM”, segundo Tomás Bica

A ponto do Malueca, iluminação pública, requalificação da Comissão do Cazenga, do distrito do Tala Hadi e saneamento básico e a resolução dos buracos que se verificam no perímetro do Taque do Cazenga são os desafios da administração.