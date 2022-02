MCA Group investe na segurança das populações abrangidas pelo projecto solar

O Jango Comunal do Biópio reuniu as autoridades tradicionais e população em geral numa palestra sobre o perigo de Minas, ministrada pela Direcção Provincial do Instituto Nacional de Desminagem (INAD), tendo em conta o trabalho de desminagem que será desenvolvido no perímetro que liga a Subestação Eléctrica existente ao Parque Solar em construção naquela região da Catumbela, obra a cargo do MCA Group.

O MCA Group tem presença em muitas comunidades espalhadas no território angolano e tem como pilar inamovível a informação e formação de todos os que influencia, seja através do trabalho ou as populações onde os diversos projectos são desenvolvidos. Tendo em conta alguns trabalhos que serão feitos na zona entre a subestação elétrica ao Parque Solar em construção, de modo a garantir segurança no trabalho e das populações limítrofes, a palestra foi realizada para os habitantes da comunidade e a exemplo do que fez na Baía Farta.

As palestras de educação e prevenção sobre o perigo que as minas representam nas comunidades é uma das faces visíveis deste compromisso social e a primeira deste ano decorreu no Biópio, constituindo um alerta para evitar vítimas e um apelo à sociedade civil no sentido de denunciar, às autoridades competentes, quando se deparar com uma mina ou engenho explosivo.

A palestra, que teve a monitorização do Instituto Nacional de Desminagem (INAD), deu conta às comunidades onde actua para este perigo constante, mas também as evoluções que têm sido vistas com o trabalho de desminagem, ou seja, a limpeza das áreas minadas, bem como a remoção de engenhos explosivos, está a permitir aumentar as áreas de cultivo, de construção, bem como uma melhor circulação de pessoas e bens.

O principal projecto solar onde participa o MCA GROUP em Angola consiste na construção de sete parques fotovoltaicos, em seis províncias angolanas, com uma capacidade total de 370 megawatts (MW). O projecto, que inclui o maior parque fotovoltaico da África Subsariana, no Biópio, Benguela (188 MW) envolve um investimento de 500 milhões USD, com capacidade para produzir energia para 2,4 milhões de pessoas. Para além de Benguela, o projecto envolve a construção, pelo MCA GROUP, de parques fotovoltaicos no Huambo, Moxico, Luanda Sul, Lunda Norte e Bié e deverá estar concluído em 2023.