Leste de Angola terá centro regional de cultura e artes

A Fundação Brilhante anunciou, esta sexta-feira, 21, a construção de um centro regional de cultura e artes, no corredor leste de Angola, visando a divulgação, preservação e valorização dos valores culturais Lunda Tchokwé.

De acordo com a Angop, o anúncio foi feito pelo director-geral adjunto para área de estudos e projectos da Fundação Brilhante, Flávio Fernandes, durante um encontro com responsáveis de empresas mineiras, sublinhando que o centro terá, entre outros compartimentos, um espaço cultural, galerias, salas de artesanato, auditórios e restauração.

Sem avançar em que província do leste será erguida e a data de arranque da empreitada, o responsável salientou que a construção do centro consta de um leque de acções de responsabilidade social das empresas de exploração de diamantes Endiama, para o presente ano.

Fez saber que prevê-se igualmente a construção de seis escolas e um posto médico, em cada uma das três províncias do leste (Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico), e atribuição de bolsas de estudos, através de um protocolo com o INAGBE (Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo).

Ainda no sector da saúde, prevê-se a instalação de um banco regional de leite materno, numa parceria com o Ministério de tutela, bem como a aquisição de três clínicas móveis para atender as comunidades.

Apoio à agricultura familiar, produção do mel no Moxico, piscicultura, construção de parques infantis, plantação de três mil plantas de eucalipto, para mitigação de ravinas, na centralidade do Mussungue, constam do leque de projectos a serem executados este ano no leste do país.

A Fundação Brilhante é considerado o braço social da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA EP).