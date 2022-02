Jornalistas estão proibidos de exercer a profissão sem carteira profissional

O exercício do jornalismo sem a Carteira Profissional em Angola está definitivamente proibido a partir desta terça-feira, 1 de Fevereiro, reiterou esta terça-feira, a presidente da Comissão da Carteira e Ética (CCE), Luísa Rogério.

Segundo avançou a jornalista Luísa Rogério, a Comissão da Carteira e Ética vai reunir e notificar organismos como a Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados, Sindicato dos Jornalistas, Comando Geral da Polícia Nacional, departamentos ministeriais, governos provinciais e outras entidades públicas e privadas, para que tenham legitimidade e suporte legal para solicitar aos jornalistas a apresentação da Carteira Profissional.

Desde o dia 1 de Fevereiro de 2022, todo o cidadão nacional ou estrangeiro que trabalhe em Angola, por um período igual ou superior a 45 dias, sem a Carteira Profissional do Jornalista, cairá na alçada do exercício ilegal da profissão, pelo qual será responsabilizado nos termos da legislação vigente no país.