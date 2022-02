Detidos mais dois integrantes de gangue que espalha terror na Chibia

Mais dois membros da gangue que roubava, furtava e aleijava pessoas na Chibia, Lubango e Humpata, na província da Huíla, com recurso à arma de fogo e outros objectos contundentes foram presos neste domingo.

Trata-se de membros de um grupo de marginais denominado “Pumbissa” que integra mais de 10 pessoas. A associação de criminosos teria sido criada em 2009, altura em que começou a espalhar o terror nas comunidade rurais.

Em meados do mês em curso foram detidos o suposto líder e mais três integrantes do grupo, mas presume-se que ainda estejam foragidos outros associados.

A informação foi avançada esta segunda-feira, no Lubango pelo porta-voz da PN na Huíla, inspector-chefe Fernando Tongo, referindo que os cidadãos detidos são de 37 e 43 anos, ambos camponeses e estavam escondidos no bairro Culimbua (Chibia).

A fonte disse que com os acusados a polícia apreendeu três armas de fogo do tipo AKM, uma catana, uma faca, um uniforme das Forças Armadas Angolanas (FAA) com passadores de 1º cabo, um kiko de oficial general e uma capa de chuva.