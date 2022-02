BNA denuncia falsificação de notas da nova família do kwanza

O Banco Nacional de Angola (BNA) queixa-se da contrafação de notas da nova família do Kwanza, sobretudo, as cédulas produzidas a papel.

As notas da nova família do Kwanza já estão ser falsificadas em Angola, apesar de o Banco Nacional de Angola, reconhecer que as cédulas têm qualidade e segurança.

A denúncia é do governador do banco central angolano, José de Lima Massano, que revela que muitos dos casos são mais detectados em bancos comerciais pelos órgãos de polícia.

Para o banqueiro, há mais tentativa de contrafação da moeda de 5 mil kwanzas, por ser daquelas notas feitas a papel ou algodão, mas garante ter a situação controlada.

“Há tentativa. Já nos chegaram alguns exemplares. Em relação à nota de algodão, o papel, temos mais tentativa e ia temos a nota de 5 mil kwanzas. Em relação esta nota de 5 mil kwanzas, nós continuamos também a verificar, a monitorar, infelizmente, não estamos no quadro em que se pode dizer um volume considerável”, admitiu Governador do Banco Nacional de Angola (BNA).

Face à situação, José de Lima Massano assegura que o banco emissor vai continuar a monitorar as referidas notas e reitera que esta prática não põe em causa a oferta da moeda no mercado.

Entretanto, o Banco Nacional de Angola apela à calma da população, porque, entende que a contrafacção de notas da nova família do Kwanza ainda não é feita em grande escala.

“Chegam-nos algumas notas que são capturadas via bancos comercias pelos próprios órgãos de policia, mas nada que possa pôr em causa a oferta da moeda e sua qualidade e, sobretudo, a segurança”, revelou José de Lima Massano, líder do maior banco emissor público angolano.