ÚLTIMA HORA: Tentativa de golpe de estado na Guiné-Bissau deixa Presidente e Primeiro-Ministro em parte incerta

Foi confirmado à instantes uma tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau, depois de vários tiros terem sido disparados no interior do Palácio do Governo onde decorria a reunião do Conselho de Ministros.

Segundo apurou o Portal de Angola, a reunião foi presidida pelo chefe de Estado e Umaro Sissoco Embaló e esteve também presente o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam.

Embora as autoridades ainda não se tenham pronunciado à respeito, o certo é que a polícia e as Forças Armadas da Guiné-Bissau bloquearam o Palácio do Governo e, segundo a Rádio Bonbolom FM, com sede em Bissau, pelo menos, duas pessoas terão sido mortas.

No entanto, até ao momento, é desconhecido o paradeiro do Presidente e do primeiro-ministro, os autores dos disparos, as eventuais vítimas e os motivos dos disparos.

A ser consumada essa tentativa de golpe na Guiné-Bissau, será a quinto golpe de Estado na região da África Ocidental, após o golpe de estado no Burkina Faso, os dois no Mali (em Agosto de 2020 e Maio de 2021), um país que também sofre do flagelo do terrorismo, e um na Guiné-Conacri (em Setembro de 2021).

Em actualização…