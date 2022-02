Uíge: MPLA arrisca-se a perder votos por causa de José Carvalho da Rocha

Desde a chegada de José Carvalho da Rocha na província do Uíge, em substituição do falecido governador Sérgio Luther Rescova, como Governador e, posteriormente, como primeiro Secretário do MPLA, que o clima azedou entre os camaradas que se viram afastados da tomada de decisões, sobretudo no Conselho Executivo do partido e do Governo que, na visão de fontes locais do partido no poder nas “terras do Bago Vermelho” deixaram de exercer o seu verdadeiro papel.

Os militantes do MPLA, ouvidos pelo Portal de Angola, queixam-se por exemplo, que as remodelações feitas no Governo e no partido não tiveram o parecer dos Conselhos Executivos, o que no entender destes camaradas, sobretudo membros do Comité Provincial do MPLA, tem contribuído para a “separação das rochas” que, até então eram firmes no seio do partido governante.

Para reverter o quadro e rebuscar a hegemonia que sempre caracterizou o MPLA no Uíge, as fontes do partido liderado pelo Presidente João Lourenço que, preferiram falar sob anonimato por temer represálias e retaliações, alertam para a substituição urgente do Governador antes mesmo das próximas eleições, precavendo uma possível hecatombe dos camaradas, atendendo ao grau de desânimo da massa militante e, quiçá, votante, agravada com a carente situação sócio-económica que se vive.

Por este facto, a preferência dos camaradas nas terras de Ambuila, recai para a nomeação de um quadro local, sem qualquer tendência de discriminação, mas sim de promoção e valorização dos quadros residentes.

As nomeações, quer no governo como no partido, são reservados aos seus irmãos da Igreja Tocoísta, mesmo sem militância ou domínio profissional.

Dentre os governadores que já passaram pelo Uíge, os militantes dizem que José Carvalho da Rocha é dos piores, lembrando com nostálgica Sérgio Luther Rescova Joaquim que, cuja morte prematura, na opinião destes militantes, seria a esperança do povo e do desenvolvimento da província do Uíge.