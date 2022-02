Bloco Democrático preocupado com situação actual do País e com a gestão eleitoral

O Bloco Democrático realizou de 28 a 30 de Janeiro, no município de Viana, aqui em Luanda, a segunda Reunião Ordinária do seu Conselho Nacional. O objectivo foi analisar a situação actual do País e também reflectir em torno da sua adesão à Frente Patriótica Unida, a plataforma com a qual pretende concorrer ao pleito eleitoral de Agosto próximo ao lado da UNITA e do projecto político PRA-JÁ Servir Angola.

Sob o lema, “BD rumo aos desafios do presente e do futuro”, a segunda Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Bloco Democrático que agora integra a Frente Patriótica Unida, decorreu nos dias 28, 29 e 30 de Janeiro do ano em curso, no Complexo SOVSMO, em Viana.

Em entrevista ao Portal de Angola o secretário-geral do Bloco Democrático Mwata Sebastião, explicou os assuntos que nortearam a segunda reunião que começou na última sexta-feira e que foi antecedida de um retiro de três dias onde os militantes reflectiram sobre a vida deste partido angolano.

“As discussões da nossa segunda reunião resumiram-se na análise da situação interna do partido e, dentre as várias situações abordadas neste ponto, os conselheiros tiveram a ocasião de reflectir a situação na CASA-CE tendo em vista a nossa moção de orientação política que apelava para a Frente Única Patriótica com a qual poderemos participar no próximo pleito eleitoral”, explicou, sublinhando que no encontro foi possível também, reflectir sobre a situação interna do partido, no que diz respeito ao trabalho que os militantes do Bloco Democrático estão a fazer nos municípios e nas demais províncias do País.

Por outro lado, Mwata Sebastião, disse que o Bloco Democrático está preocupado com a situação actual do País e da gestão eleitoral tendo denunciado mesmo que a comunicação social pública está refém do partido no poder, limitando o direito de vários actores políticos e da sociedade civil que se mostram contrários à governação do MPLA.

“Relativamente a situação do País, tivemos a oportunidade de reflectir sobre a situação da vida dos angolanos, de modo especial, no processo eleitoral que se avizinha que, para os conselheiros do Bloco Democrático é preocupante a situação da gestão eleitoral no País, é preocupante a forma como Estado tem capturado os órgãos de comunicação social limitando a liberdade de expressão de vários actores políticos e da sociedade civil, bem como continua preocupante a situação da pobreza, desemprego e o salário baixo dos jovens e famílias angolanas, na medida em que, o governo continua incapaz de ajustar os salários em função da inflação que continua a agudizar vida de todos os angolanos”, sustentou.

Em gesto de conclusão, o secretário-geral do Bloco Democrático disse que os conselheiros do BD analisaram a situação do partido na coligação CASA-CE, tendo sublinhado que este partido está firme para concorrer às eleições gerais ao lado da UNITA e do projecto político PRA-JÁ Servir Angola na Frente Patriótica Unida, o projecto político que pretende colocar o MPLA na oposição nas eleições de Agosto próximo.

Entretanto, de acordo com uma nota da organização enviada ao Portal de Angola, a Reunião convocada pelo Presidente do Partido, Filomeno Vieira Lopes, em conformidade com o artigo 34º, número 1, alínea c) dos Estatutos do Bloco Democrático, abordou assuntos relacionados à situação social, económica e política do país, e à vida interna da organização que, deixou de fazer parte da coligação CASA-CE.