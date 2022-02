Jordânia: 27 mortos em operação contra tráfico de droga

O Exército da Jordânia disse hoje que 27 suspeitos de tráfico de estupefacientes foram mortos em operações contra a entrada de drogas no país a partir do território da Síria.

Um relatório que foi publicado no portal oficial do Exército da Jordânia refere que “foram frustradas” várias tentativas de passagem de estupefacientes pela Jordânia sendo que grandes quantidades de estupefacientes foram detetadas numa série de operações levadas a cabo pelos militares.

As informações disponíveis ainda não especificam as datas das últimas operações que além dos “27 mortos” fizeram vários feridos, de acordo com o portal.

Os militares jordanos disseram que “vão continuar a aplicar as novas regras e que vão atuar com ‘mão de ferro’ (…) contra qualquer infiltração ou tentativa por parte dos traficantes” de passar a fronteira.

No princípio do mês, o Exército de Amã disse que um oficial foi morto durante um tiroteio com traficantes na zona de fronteira com a Síria.

Na Jordânia encontram-se cerca de 650 mil refugiados de guerra sírios.

Em setembro do ano passado, autoridades do governo de Damasco e de Amã discutiram questões relacionadas com a segurança na zona de fronteira.

As forças governamentais sírias controlam atualmente as regiões que fazem fronteira com a Jordânia.

Após as reuniões diplomáticas de setembro de 2021, o rei Abdullah II da Jordânia e o presidente sírio Bashar Al Assad mantiveram o primeiro contacto em 10 anos.

Após mais de uma década de conflito na Síria, os dois países restabeleceram o funcionamento de alguns postos fronteiriços.