PIIM: Mais de mil projectos em fase de execução em todo País

Mil 905, dos dois mil 639 projectos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), estão em fase de execução física e financeira, segundo o secretario de Estado para as Autarquias, Márcio Daniel.

Falando à imprensa, esta quarta-feira, em Luanda, disse que já foram executados e concluídos 280 projectos, dos quais 228 do programa de Investimentos públicos e 52 do de despesas de apoio ao desenvolvimento, com uma execução financeira de 356 mil milhões de kwanzas.

A carteira global sofreu um incremento de 890 projectos, elevando para dois mil 639, contra os mil 749 inicialmente previstos, de acordo com a fonte, que falava no final da VIII reunião da Comissão Interministerial para a Implementação do PIIM, que analisou o relatório de execução do mês de Dezembro último.

Márcio Daniel explicou que o processo de remanejamento foi necessário devido à alteração da taxa de câmbio dos contratos dos projectos, apesar de à data da sua elaboração terem um conjunto de dados da situação macro-económica.

O incremento, adiantou, afectou o equilíbrio dos contratos, razão pela qual algumas obras têm insuficiências do ponto de vista financeiro, sendo necessário repor o equilíbrio económico-financeiro dos mesmos.

Clarificou que o incremento nas carteiras de cada província foi de um valor equivalente a 25 por cento dos projectos, provocando o aumento do valor previsto e a possibilidade de inserção de novos projectos.

O secretário de Estado indicou a província do Cuando Cubango como a única que, durante o processo de incremento e remanejamento, teve que reformular toda a sua carteira de projectos, estando neste momento superadas as dificuldades para o início das obras.

Como principais constrangimentos, apontou razões financeiras, devido às taxas de câmbio, dando garantia de que todos os projectos paralisados retomam ainda este mês.

Apelou à sociedade civil no sentido de partilhar informações com a comissão de implementação dos projectos sobre constrangimentos ou paralisação, para que sejam resolvidos.

O PIIM visa materializar acções do Programa de Investimento Públicos (PIP), das Despesas de Apoio ao Desenvolvimento (DAD) e de Actividades Básicas (Act), com prioridade para as de carácter social, de modo a inibir o êxodo rural e promover o crescimento económico, social e regional mais inclusivo no país.

Tem igualmente por objectivo aumentar a autonomia dos 164 municípios do país, no âmbito da política de desconcentração e descentralização das competências administrativas e aumentar a qualidade de vida em Angola.

O seu valor é de dois mil milhões de dólares, provenientes do Fundo Soberano de Angola e congrega necessidades e iniciativas dos municípios, ajustadas às prioridades locais e aos anseios da população, engajando os órgãos da administração local em 68 por cento da sua programação, enquanto os outros 32% são de responsabilidade central.