Com vista aos desafios do presente e do futuro: Bloco Democrático reúne amanhã Conselho Nacional

O Bloco Democrático vai realizar a partir de amanhã, sexta-feira, no município de Viana, aqui em Luanda, a segunda Reunião Ordinária do seu Conselho Nacional.

Sob o lema, “BD rumo aos desafios do presente e do futuro”, a segunda Reunião Ordinária do seu Conselho Nacional do partido que agora integra a Frente Patriótica Unida, vai decorrer nos próximos dias 28, 29 e 30 de Janeiro do ano em curso, no Complexo SOVSMO, em Viana.

Em entrevista à Camunda News, o secretário-geral do Bloco Democrático Mwata Sebastião, explicou que a segunda reunião que começa amanhã foi antecedida de um retiro de três dias onde os militantes reflectiram sobre a vida deste partido angolano.

De acordo com uma nota da organização enviada à Camunda News, a Reunião convocada pelo Presidente do Partido, Filomeno Vieira Lopes, em conformidade com o artigo 34º, número 1, alínea c) dos Estatutos do Bloco Democrático, irá abordar assuntos relacionados à situação social, económica e política do país, e à vida interna da organização que, deixou de fazer parte da coligação CASA-CE.

De referir que, no dia 28 de janeiro, o Presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, fará o discurso de abertura num evento que prevê contar com vários militantes, simpatizantes e amigos deste partido vindos de vários pontos do País.