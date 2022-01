Afastado secretário da UNITA acusado de burla

A UNITA afastou Manuel Baptista do cargo de secretário municipal da Matala, província da Huíla, e substituiu-o por Valentim Tchissalukila, na sequência da prisão preventiva do primeiro, decretada pela PGR, por suspeita de crime de burla.

O antigo secretário foi preso no dia 14 deste mês, e teve a prisão preventiva decretada três dia depois pela Procuradoria-Geral da República (PGR) , sob acusão de burla, por movimentos fraudulentos em conta bancária de um cidadão falecido, tendo sido exonerado pelo partido no dia 20.

A informação foi avançada hoje, segunda-feira, no Lubango, pelo secretário da UNITA na Huíla, Augusto Samuel, que justificou que apesar do crime de que é acusado, a substituição de Manuel Baptista também teve em conta o processo de reestruturação do partido.

“Queremos acautelar-nos. Por estarmos em ano eleitoral, substituímos o nosso companheiro, pois não sabemos quanto tempo pode demorar o processo-crime e o seu desfecho”, explicou.

Reafirmou que “o assunto não é político” e os factos de que é indiciado nada têm a ver com a posição do cidadão na qualidade de secretário municipal do partido, dizendo apenas respeito a sua esfera pessoal.

Agora nas vestes de ex-secretário da UNITA na Matala, Manuel Baptista encontra-se em prisão preventiva na Comarca do Lubango por, supostamente, ter feito movimentação fraudulenta de dinheiro numa conta bancária de um falecido próximo, com recurso a documentos falsos.

O município da Matala dista a 180 quilómetros a Leste da cidade do Lubango (sede provincial da Huíla) e tem 335 mil 118 mil habitantes.