Zaire: Polícia Nacional detém cidadãos por vandalização de bens públicos

Dois indivíduos acusados de vandalizar postes de iluminação pública e roubo de cabos eléctricos na cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, foram detidos sexta-feira pela polícia nacional.

Trata-se de cidadãos com idades entre os 16 e 21 anos, que por volta das 19 horas do mesmo dia foram encontrados a roubar cabos eléctricos no bairro 4 de Fevereiro, periferia da cidade de Mbanza Kongo.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP) do Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional, Garcia Nicolau Modelo, que falava à imprensa no acto de apresentação, com o roubo de cabos de cobre, 13 postes de iluminação pública ficaram sem corrente eléctrica na referida zona.

Ainda hoje, a polícia nacional apresentou dois indivíduos acusados de furto de três aparelhos de ar condicionado e cinco painéis solares.

Recentemente, o administrador municipal de Mbanza Kongo, Manuel Nsiansoki Gomes, mostrou-se preocupado com o aumento de actos de vandalismo no município e pediu as autoridades competentes para inverterem o cenário.

O gestor considerou de má-fé as acções de destruição de bens públicos perpetradas por indivíduos desconhecidos, que tudo fazem para impedir o crescimento do município sede.

“Com essas acções torna-nos difícil dar passos a frente, pois somos obrigados a desembolsar avultadas somas para os mesmos projectos sociais já concluídos”, desabafou, apontando os sectores da educação, saúde, energia e águas como os mais visados.

A cidade de Mbanza Kongo tem uma população estimada em mais de 150 mil habitantes distribuídos pelos bairros Sagrada Esperança, Martins Kidito, Álvaro Buta, 4 de Fevereiro e 11 de Novembro.