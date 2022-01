Violação dos direitos de defesa: Advogados de Carlos de São Vicente impedidos de visitá-lo na prisão

Na véspera do julgamento do empresário luso-angolano Carlos Manuel de São Vicente, o seu advogado François Zimeray está em Luanda, mas foi impedido de visitar o seu constituinte na prisão.

O julgamento do empresário angolano Carlos Manuel de São Vicente terá início amanhã, 26 de Janeiro de 2022. O seu advogado François Zimeray viajou para Angola para esta ocasião, a fim de apoiar o seu constituinte e assegurar uma presença internacional no julgamento.

No entanto, apesar de um pedido feito antecipadamente às autoridades competentes, foi negado ao advogado o acesso ao seu constituinte na prisão.

François Zimeray condena esta violação adicional e grave das regras sobre julgamento justo e direitos de defesa e disse que todos os acusados devem ser autorizados a se encontrar com os seus advogados sem restrições, mais ainda na véspera do seu julgamento.

Recorda-se também que Carlos Manuel de São Vicente foi notificado do seu julgamento apenas oito dias antes da abertura, após mais de 500 dias de detenção, em flagrante violação da lei angolana.

François Zimeray, que assistirá ao julgamento no dia da abertura, comenta: “Apesar destas violações adicionais dos direitos fundamentais de Carlos Manuel de São Vicente, quero ainda acreditar que a justiça angolana julgará o caso com imparcialidade e independência e condenará as numerosas violações das regras sobre o julgamento justo que ocorreram com demasiada frequência durante os últimos meses”.