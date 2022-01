Reserva Estratégica Alimentar: Presidente da República aprova mais 39,5 milhões de euros a serem geridos pelo Grupo Carrinho

O Presidente da República aprovou a abertura de um crédito adicional de 24 mil milhões de kwanzas, equivalentes a 39,5 milhões de euros, para despesas de reabilitação e expansão das infra-estruturas de apoio à gestão da Reserva Estratégica Alimentar.

De acordo com o Decreto Presidencial 14/22, de 19 de Janeiro, o crédito adicional aprovado pelo Presidente da República será concedido em função das necessidades de pagamento de tesouraria do Ministério da Indústria e do Comércio.

O Governo angolano criou, no final do ano passado, a Reserva Estratégica Alimentar, que prevê a aquisição, armazenamento e distribuição de mais de 520 mil toneladas de produtos alimentares, com o objectivo de regular o mercado e influenciar a baixa de 11 produtos alimentares que integram a cesta básica.

Ouvido à respeito, o economista Augusto Fernandes disse que embora a criação da Reserva Estratégica Alimentar é uma iniciativa que deve merecer o aplauso de todos, o facto da sua gestão estar associada ao grupo Carrinho, que nos últimos tempos tem estado a vencer quase todos os concursos de gestão de alguns projectos públicos, coloca essa empresa na agenda política nacional.

Por outro lado, o economista sublinhou que o aumento de um crédito adicional, feito esta semana pelo Presidente João Lourenço, demonstra que alguma coisa terá falhado na altura da concepção do projecto, gerido por uma empresa recém-criada, se termos em conta o mês de Maio, altura que foi constituída a Gescesta, empresa encarregue de gerir a Reserva Estratégica Alimentar.

De referir que a Reserva Estratégica Alimentar é uma iniciativa do Executivo criada com o objectivo de regular o mercado e influenciar a baixa de produtos alimentares que integram a cesta básica.

A sua operacionalização foi posta em marcha em Dezembro do ano passado e a sua gestão foi entregue à Gescesta, empresa constituída em Maio do referido ano, mas cuja escritura foi publicada em Outubro, com um capital social de 100 mil kwanzas, distribuídos por duas quotas iguais, divididas pela Gemcorp e pela Tools and Foodservice, Lda, que tem por trás o grupo Carrinho.