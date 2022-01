Administração do Kalawenda dá oportunidade aos jovens com cursos profissionais

A administração do distrito urbano do Kalawenda, município do Cazenga, arrancou com um ciclo de formação profissional, em colaboração com a Associação SEACA – Serviços Social de Ajuda às Comunidades e do “Projecto Futuro Sem Fome”.

Por: Pedro José Mbinza

A iniciativa visa dar oportunidade, principalmente aos jovens que justificam praticar acções criminais por falta de emprego. Os jovens farão as formações sem efectuarem quaisquer pagamentos.

Constantino Francisco, conhecido pelas autoridades locais, era membro de um grupo de marginal, e conversou com o comandante distrital para aproveitar a primeira fase desta formação. Ele já fez a inscrição e disse quem vai se empenhar durante o curso.



André Bumba, por sua vez, tinha a mesma rotina com outros jovens que criavam instabilidade do distrito. Agora tem levado a vida de forma diferente, pregando a palavra de Deus. Segundo ele, a juventude deve escolher os cursos que pretende fazer, para ajudar a sustentar a família.

O vice-presidente da associação SEACA – Serviços Social de Ajuda às Comunidades, Domingos Lourenço, explicou que os jovens em conflitos com a lei poderão fazer diversos cursos profissionais.



O administrador do distrito urbano do Kalawenda, Cláudio Couceiro, afirmou à nossa reportagem que o ciclo do formação profissional, que arrancou num dos colégios do distrito, resulta da necessidade de dar oportunidade aos jovens que justificam praticar acções criminais por falta de emprego. Cláudio Couceiro garantiu ainda que o memorando de entendimento ora assinado permitirá os jovens a criar negócios e abrir outras portas de trabalho.