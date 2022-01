PRS quer melhoria das obras no Huambo

O secretário provincial do Partido de Renovação Social (PRS) no Huambo apelou para o reforço dos procedimentos de fiscalização de algumas obras em construção, inseridas no Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), de modo a evitar a fraca qualidade depois de concluídas.

Soliya Selende, que foi ver o estado actual da estrada terciária entre os bairros Santo António e Kapango, terraplanadas há menos de um ano, e a ponte nos bairros da Fátima Suburbano e Camiliquinhento, afirmou que é “incompreensível” que se façam avultados investimentos, mas as infra-estruturas, em pouco tempo, “voltam à estaca zero”, causando prejuízos ao erário.

O PIIM é uma excelente iniciativa, reconheceu, sublinhando que é “lamentável” que obras construídas recentemente e custaram somas avultadas aos cofres do Estado estejam “desfeitas”, sem que haja responsabilização de reparação dos danos por parte das entidades ligadas às empreitadas.

A ponte que liga a Fátima Suburbano e Camiliquinhento ficou intransitável, em poucos meses, tornando a via arriscada para a circulação de viaturas e motoqueiros, citou, apelando, também, que se melhore o fornecimento da água às populações dos bairros São Bento e Calilongue I.

Selende exortou às entidades competentes no sentido de reverem as políticas de construção das obras públicas, defendendo a criação de um plano de trabalho para estancar as edificações paliativas.