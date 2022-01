Moxico: SIC detém 20 suspeitos de roubos e homicídios

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, de 14 a 16 do mês em curso, no Moxico, vinte indivíduos, presumíveis autores de crimes de roubo, furtos e homicídios, na sequência de uma micro-operação realizada recentemente nos bairros periféricos da cidade do Luena.

O porta-voz do SIC, inspector Gustavo Chiena, afirmou que, na sequência das investigações, foram esclarecidos vários crimes, entre os quais o homicídio qualificado protagonizado por três indivíduos, sendo vítima um cidadão de 32 anos.

O Serviço de Investigação Criminal apresentou, também, um indivíduo de 18, que causou a morte da sua filha recém-nascida, após deitar-se sobre ela, depois de ter consumido álcool.

Durante a operação, foram apreendidas seis motorizadas, uma botija de gás, um televisor de 32 polegadas, dois telefones, um computador portátil, dois descodificadores, entre outros artigos.

Gustavo Chiena assegurou que o Serviço de Investigação Criminal vai continuar a trabalhar no sentido de desmantelar os principais grupos de marginais, que têm vindo a tirar sossego à população, na calada da noite.