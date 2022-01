Mesa redonda traça estratégia para desenvolvimento do Clã de Santo António

A mesa redonda permitiu identificar os pontos que estavam a dificultar o desenvolvimento do clã Santo António, afirmam escuteiros caminheiros

Por: Pedro José Mbinza

Mais de 20 caminheiros do Clã Santo António participaram, este domingo, numa mesa redonda, que serviu para discutir e encontrar novas soluções dos principais problemas que afectam a saúde da 4ª Secção. Em menos de duas horas, na sede do agrupamento, com a participação da direcção, o chefe Jesino Domingos ouviu as reclamações e pediu aos caminheiros a estarem mais presentes nas actividades internas.

No final do encontro de auscultação, satisfeitos com a iniciativa do agrupamento, os elementos de várias equipas garantiram que a mesa redonda permitiu identificar os pontos que estavam a dificultar o desenvolvimento do clã Santo António.

Já o Chefe da 4ª secção, Leleco Capemba, sublinhou que, durante o debate, foram produzidos bons resultados, tendo deixado claro que este ano a meta será a mesma: “continuar a ter um clã de referência e não de preferência”.