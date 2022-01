FNLA preparada para ser adversário forte nas eleições

O secretário-geral da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Aguiar Laurindo, afirmou neste sábado, em Luanda, que o seu partido está preparado para ser um adversário forte no pleito eleitoral previsto para Agosto próximo.

O político fez esta afirmação durante uma exposição fotográfica itinerante, no bairro Rangel, alusiva a jornada comemorativa do 99º aniversário do fundador da FNLA, Holden Roberto, assinalado no dia 12 do corrente mês, sua trajectória e a do partido.

Segundo o secretário-geral, o partido já começou a preparar as eleições, quer do ponto de vista organizativo como a nível interno para estar mais forte no momento das eleições.

O político explicou que já estão numa fase de pré campanha e o partido deve prosseguir por esse caminho.

Politicamente este ano é decisivo, segundo o político, e a FNLA deve estar presente junto das populações, realizando trabalho de proximidade nas comunidades.

Holden Roberto faleceu a dois de Agosto de 2007, aos 84 anos, em Luanda.