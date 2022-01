Coronavac para crianças: Governo deverá comprar 7 milhões de doses

Acordo com Ministério da Saúde para compra da Coronavac deverá ser fechado nesta sexta

O Instituto Butantan informou que o Ministério da Saúde manifestou interesse na compra de doses

Ao todo, serão 7 milhões de doses neste momento

O Instituto Butantan informou que o Ministério da Saúde manifestou interesse na compra de doses da Coronavac para vacinar crianças. A informação é do portal G1.

Ainda de acordo com o instituto, o acordo com a pasta deverá ser oficializado até o fim desta sexta-feira (21). Ao todo, serão 7 milhões de doses.

Ao chegar ao Ministério da Saúde mais cedo, o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, disse que o governo se posicionaria ainda hoje sobre as doses pediátricas da Coronavac.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou ontem (19) o imunizante para crianças acima de 6 anos.

O ministério, porém, não informou oficialmente se irá adquirir as vacinas do Instituto Butantan e como fará a distribuição aos Estados por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Diante da falta de posicionamento da pasta, o Consórcio Nordeste enviou um ofício ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedindo que a pasta compre com urgência a Coronavac.

Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, afirmou que o governo federal não entrou em contato sobre a aquisição das vacinas. O instituto tem 15 milhões de doses prontas.

Anvisa aprovou o uso da Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.