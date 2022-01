Acidente de carro deixa mais de duas dezenas de mortos em Moçambique

Um acidente de carro em Mopeia, no centro de Moçambique, matou mais de duas dezenas de pessoas e deixou duas feridas, entre elas uma criança, neste sábado, 22.

Enquanto a Rádio Moçambique fala em 22 mortos, o jornal O País diz que o total de vítimas mortais é 27.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 1, que liga o norte ao sul do país, pouco depois das 13 horas, quando o condutor de um camião, com seis pessoas, perdeu o controlo e embateu num minibus com 25 passageiros.

As autoridades não se pronunciaram ainda.