Futebol: 1º de Agosto bate Académica do Lobito no Buraco

O 1º de Agosto derrotou este sábado a Académica do Lobito por 1-0, no estádio do Buraco, em jogo da 16ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol, Girabola 2021/22.

As duas equipas entraram no jogo apostando no ataque, com clara intenção de marcar no primeiro tempo e ir para o intervalo em vantagem.

Cada uma delas criava jogadas de ataque, conseguindo instalar-se no meio campo adversário, ameaçando com remates à baliza.

Porém, foi o 1 de Agosto que inaugurou o marcador, aos 36 minutos, através do atacante Ben Arfa, cujo resultado permaneceu até ao intervalo.

Na segunda parte, com a intenção de empatar o jogo, o meio campo da Académica tornou-se mais criativo, recorrendo muitas vezes a jogadas ensaiadas, chegando a incomodar o sector defensivo dos militares.

No último quarto de hora, a Académica remeteu o adversário à defesa e aos 46 minutos, Jô Vidal, do 1 de Agosto, foi espulso por jogada perigosa contra um oponente, depois de ter visto já o cartão amarelo.

O árbitro Nelson Silva, apesar de deixar passar alguns lances polémicos a favor da Académica, conseguiu segurar o jogo, mantendo a disciplina, sem qualquer influência no resultado. Nos minutos de desconto, mostrou igualmente o cartão vermelho ao técnico do 1º de Agosto, Sedan Vasiljevic, por entrar no campo reclamando o fim da partida.

Não obstante o encontro decorrer a porta fechada, houve bastante público a apreciar, na montanha adjacente a bancada principal do Estádio, puxando pela equipa da casa.

Segundo a leitura de jogo do técnico da Académica, José Silvestre “Pelé”, a sua equipa bateu-se bem, mas reconheceu que, em certos momentos, o 1º de Agosto foi superior.

Para ele, tanto o sector defensivo, que tem a missão de impedir que o adversário faça golos, como o atacante, que deve marcar, precisam de ser melhor trabalhados.

Por seu turno, o técnico adjunto do 1º de Agosto, Filipe NZanza, disse estar satisfeito por ter ganho o jogo, mas reconheceu que “foi bastante difícil”.

“Sofremos muito nos últimos dez minutos porque a Académica queria no mínimo empatar o jogo”, sublinhou.

Na próxima jornada (décima sétima), a Académica vai enfrentar o Desportivo da Lunda Sul, enquanto que o 1º de Agosto recebe o Sporting de Benguela, em Luanda.