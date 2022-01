Check Point Software apresenta a Firewall mais rápida do mundo

Nova solução Quantum Lightspeed utiliza tecnologia ASIC inovadora para potenciar até 3 Tbps de segurança e latência ultrabaixa de 3 microssegundos

A Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), fornecedor líder de soluções de cibersegurança a nível global, expande o seu portfólio de soluções Quantum com a solução Quantum Lightspeed Firewalls, dando início à maior revolução de segurança de rede da última década.

A solução Quantum Lightspeed estabelece o padrão de desempenho de firewall para permitir segurança de datacenter híper rápida para todas as empresas:

● 5 vezes melhor desempenho de firewall – até 3 Tbps por sistema / 800 Gbps por cada gateway

● 10 vezes mais rápido – latência ultrabaixa de 3 microssegundos

● Preço 20 vezes melhor do que as soluções concorrentes

Com a emergência de aplicações SaaS distribuídas e a necessidade de melhor apoiar os trabalhadores remotos, o data center atual está a evoluir rapidamente para uma arquitetura híbrida, com operações tanto on-premise como na cloud. Com o tráfego de rede a duplicar a cada 3 anos, empresas de todas as dimensões enfrentam o desafio de fornecer segurança de datacenter híper rápida à velocidade da rede.

Utilizando uma tecnologia ASIC inovadora, desenvolvida pela NVIDIA, a Check Point Quantum Lightspeed proporciona um desempenho de firewall revolucionário que permite às empresas apoiar os chamados “elephant flows”, isto é, fluxos de dados de grandes dimensões, e transferir terabytes em segurança e em minutos, em vez de horas. As instituições financeiras podem agora processar em segurança milhões de transações de alta frequência com latência de microssegundos, e qualquer negócio pode fornecer acesso rápido aos seus utilizadores remotos e apoiar negócios em grande crescimento.

“À medida que mais empresas dependem dos seus datacenters híbridos para realizar transações comerciais, torna-se cada vez mais necessário implementar uma solução com velocidade de segurança de rede,” afirma Dr. Dorit Dor, Chief Product Officer at Check Point. “O nosso objetivo foi conceber uma solução que funcionasse nos data centers mais exigentes com segurança de alto nível, baixa latência e que pudesse expandir-se a pedido para apoiar o rápido crescimento. As firewalls híper rápidas da Check Point Quantum Lightspeed oferecem desempenho de firewall à velocidade da rede, estabelecendo um novo padrão de desempenho da cibersegurança.”

“A IA, o 5G e a proliferação de dispositivos smart são apenas algumas das tendências que fomentam o enorme crescimento do tráfego nos data centers, criando novos desafios de cibersegurança para as empresas,” afirma Michael Kagan, CTO at NVIDIA. “A NVIDIA potencia soluções de última geração como o gateway de segurança Check Point Quantum Lightspeed, impulsionado pelo desempenho excecional do NVIDIA ConnectX SmartNIC.”

“As empresas que têm data centers híbridos e aplicações distribuídas precisam de segurança para data center que funcione à velocidade do seu negócio, necessitando de acelerar em segurança as transferências de dados entre aplicações, outros data centers e backups para a cloud híbrida,” afirma Frank Dickson, IDC Vice President of Security and Trust. “As firewalls híper rápidas da solução Check Point Quantum Lightspeed permitem o desempenho seguro do data center à velocidade da rede, permitindo que as empresas transfiram centenas de terabytes em minutos, em vez de horas, com baixa latência em transações financeiras de alta frequência, ao mesmo tempo que permitem escalar a segurança a pedido para apoiar negócios em rápido crescimento, como o comércio online.”