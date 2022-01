CASA-CE ‘corta relações’ com Bloco Democrático

O Colégio Presidencial da CASA-CE, tomou a decisão de “cortar” qualquer relação com Bloco Democrático, partido que fazia parte da coligação.

A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira, 21, durante a Iº reunião ordinária do Colégio Presidencial da CASA-CE, onde os membros do organismo permanente de direcção da Coligação, reflectiram sobre questões “fracturantes” relativas à vida interna da Coligação.

A coligação liderada por Manuel Fernandes, deu a conhecer em comunicado, que “aceitou o pedido de retirada do Bloco Democrático da CASA-CE, não de forma parcial como pretende, mas de forma total, no sentido de permitir que ambas as forças políticas preparem com o máximo de liberdade e autonomia a sua participação nas próximas eleições gerais”, diz a nota.

A reunião que juntou todos os presidentes de partidos políticos, que formam a CASA-CE com excepção do Bloco Democrático, reafirmaram a sua participação nas próximas eleições gerais previstas para Agosto próximo, enquanto Coligação de partidos políticos registada pelo Tribunal Constitucional.

Os membros do Colégio Presidencial da Convergência Ampla de Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE), reafirmam confiança ao Manuel Fernandes como Presidente da coligação e cabeça de lista a presidência da República.

No comunicado, a CASA-CE diz que os Partidos políticos, representados pelos seus presidentes deverão renovar o pacto para a sua participação, em Coligação, às próximas eleições gerais.

Para finalizar a coligação fundada em 2012, apelou aos seus militantes e quadros a manterem-se firmes, serenos, engajados e atentos a todas manobras que visam descredibilizar a organização e todo esforço empreendido pela sua liderança, em prol de uma participação responsável, positiva e airosa nas eleições gerais de Agosto próximo.