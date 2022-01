MPLA no Cuando Cubango pode fracassar

Na província do Cuando Cubango não há obras do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM). Desde que o programa foi anunciado pelo Presidente João Lourenço, a seguir à sua investidura, não se conhece nenhum tijolo que tenha sido lançado no solo para o arranque do ambicioso programa.

“Não há nada porque o Ministério das Finanças não pagou às empresas envolvidas em diferentes projectos desta iniciativa presidencial”, revelaram fontes empresariais, muito abaladas com a inércia do pelouro das Finanças.

Militantes de peso do partido no poder na região também lamentam o marasmo em que caiu o PIIM na província e por isso admitem mesmo que por causa do elevado nível de descontentamento o partido venha mesmo a claudicar. “Nestas próximas eleições poderemos não eleger um deputado sequer porque as coisas estão muito feias mesmo. Não há obra para apresentar à população”, referem as mesmas fontes.

Estima-se que tenha sido o fracasso do PIIM na origem da exoneração do ex-governador Júlio Bessa que pouco ou nada fez a frente dos destinos da província. “Preocuparam-se, mais com a roubalheira e não com o desenvolvimento da província”, finalizam as fontes.