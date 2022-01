Ministério das Finanças não paga unidades orçamentais desde Novembro

O Ministério das Finanças (Minfin) continua a fazer um ‘finca pé’ que está a arreliar os gestores das unidades orçamentais do Estado e por arrasto as empresas. Desde Novembro que o Minfin não paga as ordens de saque o que tem vindo a complicar a gestão pública e das empresas do sector privado.

Mesmo o Ministério do Interior, ou da Defesa, estão com dificuldades de acesso aos dinheiros para avançar com os seus programas de acção. Mais grave ainda é que ninguém diz nada, no ministério de Vera D’Aves.

“Tem sido sempre assim de ano para ano, sendo por isso que não se cumprem os programas do Governo, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, diz um velho funcionário do Minint chateado. “ E nunca altura em que se está no ano eleitoral”, prossegue, “era espectável que coisas marchassem de forma a amenizar o ambiente tenso em que o cidadão vê-se a braços com uma série de contingências da vida: falta de água, energia eléctrica, educação e saúde”.

No seu ver, “são aspectos que não são resolvidos ou só há paliativos desde que o país se tornou independente, em 1975”. “O Minfin continua na mesma , Entra e sai ministro e os problemas são os mesmos. É triste”, lamentam.