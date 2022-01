Empossamento: Novo comandante-geral da Polícia garante combate a criminalidade e respeito dos direitos e liberdades dos cidadãos

O Presidente da República, João Lourenço, disse esta terça-feira, em Luanda, que cabe ao Estado a responsabilidade de garantir que os cidadãos exerçam em liberdade os direitos que a Constituição e a Lei lhes confere.

Ao conferir posse ao novo comandante-geral da Polícia Nacional, Arnaldo Manuel Carlos, o Presidente da República adiantou que cabe igualmente ao Estado a responsabilidade de garantir também a ordem pública e a tranquilidade para os cidadãos, com o concurso de diferentes órgãos.

João Lourenço disse confiar que o novo comandante-geral da Polícia Nacional exerça com brio, profissionalismo e de forma competente as suas funções, tendo garantido a ajuda necessária para o efeito.

Antes do seu empossamento, Arnaldo Manuel Carlos foi graduado ao posto de comissário-geral da Polícia Nacional, pelo Presidente da República, na qualidade de Comandante-em-Chefe.

No final da cerimónia, o comissário-geral Arnaldo Manuel Carlos apontou como prioridades o combate ao crime e a elevação do sentimento de segurança às populações, com a participação dos cidadãos.

Disse ter o combate a criminalidade com profissionalismo, nos termos da lei e respeitando os direitos e liberdades dos cidadãos, como uma das recomendações recebidas.

Para o ano em curso, apontou como prioridades o asseguramento das próximas eleições, previstas para Agosto, e outros actos do calendário político.

O novo comandante-geral era até segunda-feira última, altura em que foi nomeado, director-geral do Serviço da Investigação Criminal (SIC), entre 2019 e 2022, substituindo no comando da Polícia Nacional Paulo Gaspar de Almeida.

De 55 anos de idade, Arnaldo Carlos ingressou na Polícia Nacional em Maio de 1986 e é licenciado em Direito e doutorado em Ciências Policiais e Criminais.

Percurso

Do seu percurso destacam-se a de oficial de planificação, de 1986 a 1991, chefe do sector de Planificação e Controlo, em 1993 e chefe do departamento de Organização e Controlo, em 2005, tendo sido também director nacional adjunto da Ordem Pública, em 2010, do gabinete de Estudos, Informação e Análise da Polícia Nacional, em 2015, e comandante provincial e delegado do Ministério do Interior na província da Huíla, entre 2016 e 2019.

Acções formativas

Frequentou os cursos básicos de Polícia, na Escola “Mártires de Kapolo”, de 1985 a 1986, de Polícia de Segurança Pública, na República Checa, de 1988 a 1991, de concepção de Operações de Manutenção de Ordem Pública, em 2005, em França, assim como de frequentou o curso de Observador Policial das Nações Unidas, em Espanha, em 2006.

No seu currículo consta também formação pedagógica de formadores e de gestão de grandes eventos e de gestão de incidentes táctico-policial, sendo igualmente docente universitário, nas cadeiras de Direito Processual Penal e Direito Comparado.