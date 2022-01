AGT tenta reparar Portal do Contribuinte que está off há várias horas

Contribuintes não serão penalizados se não conseguirem pagar impostos, garante fonte da AGT

O Portal do Contribuinte está com problemas, desde o início da manhã, impossibilitando que os contribuintes paguem impostos ou tentem resolver questões relacionadas com a sua situação contributiva.

A Administração Geral Tributária (AGT) admite a existência de problemas, explicando que estão relacionados com o “serviço de nomeação de domínios (DNS) na rede electrónica corporativa do Governo (GOV.AO).

“Já estamos a trabalhar com o Ministério das Tecnologias de Informação e o Instituto de Modernização Administrativa (IMA), a fim de superar o problema com tempestividade”, afirmou fonte da AGT ao Expansão.

Os contribuintes que não conseguirem pagar impostos ou resolver problemas em tempo útil, por causa destes problemas, terão tolerância da AGT, garante a mesma fonte. “Sempre, mas sempre que a culpa não é dos contribuintes, a AGT não os penaliza por esse facto”, afirmou.

Os contribuintes começaram a queixar-se ao final do dia de segunda-feira. Alguns tentaram ligar para a AGT durante o dia, mas ninguém atendeu. Enviaram e-mails, preocupados com a aplicação de multas, caso não conseguissem efectuar o pagamentos, mas também não obtiveram resposta.