SIC investiga mortes a tiro de cinco pessoas em Viana

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) está a trabalhar no sentido de apurar as circunstâncias da morte de cinco jovens, sábado, no bairro do Capalanga, município de Viana, província de Luanda.

Num vídeo que viralizou nas redes sociais, os corpos dos cinco jovens aparecem estendidos no chão e ensanguentados, com vestígios de disparos de arma de fogo.

Em declarações à ANGOP, este domingo, o porta-voz da Direcção-Geral do SIC, Manuel Halaiwa, disse que investigadores criminais e peritos de campo do Laboratório Central de Criminalística procederam à remoção dos cadáveres, três dos quais encontrados com pistolas.

“O SIC pede a todos os cidadãos serenidade e colaboração para o urgente esclarecimento desse acontecimento”, apelou o superintendente de investigação criminal.