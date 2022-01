“Kiela a Kontar” dá início as inscrições para curso de Contadores de Estórias

O projecto “Kiela a Kontar” encerrou as inscrições para Oficina de Contadores de Estórias no passado dia 14 de Janeiro. O curso, que se enquadra nas actividades literárias da Livraria Kiela, terá como formadora a actriz Daniela Vieitas.

As inscrições estiveram abertas para todos os jovens interessados em aprofundar competências na arte de contar estórias e que tenham idades compreendidas entre 16 e os 25 anos. O curso realizar-se-á de forma faseada nos meses de Janeiro (nos dias 24, 26), Fevereiro (nos dias 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23 e 28) e em Março (nos dias 5, 12, 19 e 26).

De acordo com uma nota da organização, a formação terá a duração de 14 dias, as aulas serão ministradas às segundas e quartas, das 18h às 20 horas e no mês de Março aos sábados das 9h às 13 horas.

Os candidatos podem inscrever-se através do correio electrónico kacimbo.kontar@gmail.com, mediante o envio de um e-mail com o nome completo, data de nascimento e uma explicação sobre o motivo de querer participar no curso. Neste mesmo e-mail, cujo assunto deve ser: Inscrição Oficina de Contadores de Estórias, os interessados devem ainda declarar que tomaram conhecimento das datas e horários da formação e que têm total disponibilidade.

A Oficina de Contadores de Estórias é a segunda de duas formações integradas no projecto “Kiela Kontar”, que visa fomentar a criação de novos públicos, incentivar a produção literária, contribuir com actividades de leitura nas escolas e garantir a sustentabilidade de actividades de carácter literário.

De recordar que está a decorrer a primeira formação do projecto, um curso de Escrita Criativa que termina no próximo dia 20 de Janeiro.

Kiela a Kontar é uma iniciativa da Livraria Kiela que conta com o apoio da acção PROCULTURA-PL, uma linha de financiamento apoiada pela União Europeia, Instituto Camões, IP e co-financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, cujo objectivo é contribuir para o emprego em actividades geradoras de rendimento no sector da cultura nos PALOP e Timor-Leste.