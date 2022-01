BAI reforça presença no Bié com a abertura da Agência Kuito II

Atento ao desenvolvimento económico do País e no âmbito da sua estratégia de proximidade aos clientes, o Banco Angolano de Investimentos (BAI), inaugurou recentemente, a Agência Kuito II, localizada no bairro do Chissindo, município do Kuito, província do Bié.

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, a referida agência dará resposta às necessidades diárias de clientes particulares e empresas, prestando um serviço personalizado, com rapidez, modernidade e eficácia, dispondo, igualmente, de dois (2) Caixas automáticos e uma (1) Máquina de Depósitos Automáticos.

O BAI tem uma abrangente rede de distribuição que engloba agências, dependências, centros de atendimento de empresas e centros de serviços premium nas 18 províncias, completando-a com uma rede de ATM Centers e uma estrutura multicanal para oferta remota de produtos e serviços, nomeadamente a plataforma BAI Directo e o serviço é-Kwanza, assegurando ainda a oferta de produtos e serviços através de uma rede de agentes bancários.

Entretanto, segundo a nota. o BAI reafirma o seu compromisso de continuar a trabalhar para melhor servir os seus clientes, prestando um atendimento de excelência, focado em proporcionar sempre a melhor experiência bancária em Angola.