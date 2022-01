Presidente da República consternado com a morte do ex-Presidente do Mali

Morreu este domingo o antigo Presidente do Mali, Ibrahim Boubakar Keita. Por este facto, o Presidente da República, João Lourenço, endereçou à família enlutada uma mensagem de condolências

Leia a mensagem do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na íntegra, endereçada à família do ex-Presidente do Mali.

À Família de Sua Excelência Ibrahim Boubakar Keita

Ao tomar conhecimento, com profunda tristeza, da morte de Sua Excelência Ibrahim Boubacar Keïta, ex-Presidente da República do Mali, ocorrida na manhã de hoje em Bamako, apresento à família enlutada, em nome do Executivo angolano e no meu próprio, os nossos mais profundos sentimentos de pesar.

Nesta hora dolorosa para o vosso país, expresso a minha convicção de que o povo maliano saberá superar este momento difícil, em merecida homenagem a esta importante figura da história recente do Mali.

Queiram aceitar a expressão dos meus sentimentos de solidariedade, nesta hora de dor e luto para a Vossa nação.