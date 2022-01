Huambo: Acidente de viação causa 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas na sequência de um acidente de viação entre dois veículos no município do Londuimbali, província do Huambo.

Segundo o comunicado do ministério do Interior divulgado na página do Facebook do Minint, o acidente aconteceu por volta das 12 horas e 30 minutos, no troço da comuna de Ussoque, e envolveu uma viatura de marca Toyota Hiace, normalmente usadas no serviço de táxi e outra viatura de marca Kia Rio.

De acordo com os dados preliminares recolhidos pela corporação, na origem do acidente, que está a ser investigado pelos especialistas do Serviço de Investigação Criminal e de Trânsito, terá estado uma ultrapassagem irregular de uma das viaturas.

Na sequência da colisão, deu origem a um incêndio que destruiu quase por completo os dois veículos.

Entretanto, 12 pessoas morreram no local do acidente e uma outra foi socorrida para o hospital municipal mais próximo onde veio a falecer depois de não ter resistido aos ferimentos.

Encontram-se a receber assistência médica no hospital local, três feridos graves que deverão ser transferidos para o Hospital Geral do Huambo.

De referir que os acidentes de viação são a segunda causa de morte em Angola, a seguir à malária.