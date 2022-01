AAFDA forma cooperativas com jovens retirados da rua

Pelo menos 245 jovens, foram retirados das ruas e das más práticas de Janeiro à Dezembro último, por via da Associação de Apoio às Famílias Desfavorecidas de Angola (AAFDA), e reintegrados na sociedade.

Domingos Joaquim, lotador de táxi, um dos jovens retirados das ruas explicou ao Portal de Angola que a associação devolveu-lhe a vida e que o pequeno emprego que agora possui ajuda-o a sustentar à família.



“Aqui no parque do Tio Chó, tem muita gente que está a ganhar a vida de forma honesta e a cobrir as suas necessidades”, assegurou.

Joaquim, garante que a associação, em tempos de crise, apoia os seus associados sem medir esforços.

“Neste momento tenho dois filhos. O que ganho serve para sustentá-los e pagar as propinas. Graças à associação consigo sustentar a minha família”, sustenta.

Alídia José, de 22 anos de idade, comerciante no parque, apela aos jovens que continuam nas más práticas à juntarem-se na associação para o ser bem-estar.

“Há trabalho para todos. O roubo, as drogas e a prostituição não agrega coisas positivas na vida das pessoas”, alerta a ambulante, assegurando que há várias vantagens em trabalhar no parque.

Ernesto Chongolola (Ti Chó), Presidente da associação, garante que esforços têm sido feitos para retirar mais jovens das ruas e, reintegrá-los à sociedade com o apoio da associação que dirige.

“Para este ano, temos grandes desafios: temos a missão de redobrar esforços e, estamos conscientes dos riscos que corremos ao nos juntarmos com esta franja da sociedade”, apela o responsável.

De acordo com Ti Chó, a AAFDA, pretende realizar um trabalho aturado em todos os municípios da província, sobretudo, os considerados mais críticos em termos de delinquência juvenil.



“Precisamos explicar aos jovens que a pátria foi conquistada com sacrifício e espirito de bravura dos nossos antepassados e, por isso, devemos preservá-la, para o bem-estar de todos”, sublinha.

A Associação de Apoio as Famílias Desfavorecidas de Angola (AAFDA), é uma associação filantrópica, criada a 23 de Maio de 2009, cujo objectivo, é o apoio às famílias mais vulneráveis.