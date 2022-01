Nova pesquisa de votos volta a colocar Lula como favorito com 44% no primeiro turno

Nova pesquisa eleitoral mostra Lula com 44%

Segundo levantamento do Ipespe, Jair Bolsonaro tem 20 pontos percentuais a menos

Em um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 56% contra 31%

O ex-presidente Lula (PT) aparece como favorito no primeiro turno da eleição presidencial de 2022. É o que mostra nova pesquisa Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (14). Já o presidente Jair Bolsonaro aparece com 24%.

Foram feitas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2022. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo BR-09080/2022.

Em um eventual segundo turno entre o petista e o atual presidente, Lula venceria por 56% contra 31%, enquanto 13% votariam branco, nulo ou não votariam. O ex-presidente também venceria Sergio Moro, Ciro Gomes e João Doria. Já Bolsonaro perderia para os três candidatos.

Foram analisados dois possíveis cenários:

Cenário 1

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 24%

Sergio Moro (Podemos): 9%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 2%

Simone Tebet (MDB): 1%

Rodrigo Pacheco (PSD): 1%

Felipe D’Ávila (Novo): 1%

Nenhum/não irá votar/branco/nulo: 6%

Não sabe/não respondeu: 7%

Cenário 2

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 25%

Ciro Gomes (PDT): 9%

João Doria (PSDB): 3%

Simone Tebet (MDB): 2%

Rodrigo Pacheco (PSD): 1%

Alessandro Vieira (Cidadania): 1%

Felipe D’Ávila (Novo): 1%

Nenhum/não irá votar/branco/nulo: 11%

Não sabe/não respondeu: 5%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentadas as opções, Lula também aparece em primeiro, com 35% dos votos. Bolsonaro aparece com 25%. Além dos favoritos, também pontuaram Sergio Moro (4%), Ciro Gomes (3%) e João Doria (1%). Entre os entrevistados, 25% não sabiam ou não responderam.