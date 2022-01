Covid-19: Administração municipal do Cazenga coloca brigadas móveis de vacinação às crianças nas escolas

A Administração Municipal do Cazenga colocou brigadas móveis de vacinação nas escolas para evitar que as crianças andem longas distâncias para tomar a primeira e a segunda dose da vacina contra a covid-19, já que, as aulas paralisadas por força do Decreto Presidencial sobre o estado de calamidade pública, retomam na próxima segunda-feira, 17 de Janeiro.

Por: Pedro José Mbinza

Zé Carlos de Oliveira Dala, de 12 anos, aluno da 7° classe, tomou a primeira dose da vacina no Cine África, distrito urbano do Hoji-ya-Henda, e agora diz sentir-se preparado para voltar à escola na próxima segunda-feira.

Emanuel Baptista, de 18 anos, estudante da 10° classe, também já tomou a primeira dose da vacina. Enfrentou alguns sintomas avançados pelas autoridades sanitárias, mas aconselha as outras crianças a aderirem a vacinação, por se tratar de protecção. Nesta altura, segundo o administrador Tomás Bica, cerca de 40 mil crianças já foram vacinadas a nível do município.

Ainda nas instituições de ensino, este sábado e domingo os professores também poderão reforçar a sua imunidade, sendo que, já está em curso a imunização da terceira dose da vacina contra a covid-19.

Na ocasião, o administrador municipal Tomás Bica apelou aos pais e encarregados de educação, no sentido de mobilizarem o seus educandos a aderirem aos postos de vacinação e a tomarem a vacina.

“Caso contrário, serão impedidos de entrar nas instituições de ensino sem o cartão de vacinação, por sinal, o comprovativo válido de que o aluno apanhou a vacina”.

Entretanto, em vésperas do reinício das aulas no ensino geral, os alunos do município do Cazenga têm aderido em massa à campanha de vacinação contra a covid-19.