UNITA responde declarações do Presidente da República: “João Lourenço foi sequestrado por radicais do MPLA”

O líder do grupo parlamentar da UNITA, LIberty Chiaka, respondeu hoje às declarações do Presidente da República em que este defendia que estava em curso um plano para levar à ingovernabilidade do País, a propósito dos actos de vandalismo e protestos populares na segunda-feira, durante a greve dos taxistas, dizendo que João Lourenço foi “sequestrado por um grupo de radicais” que o usam para “manipular a opinião pública” e criar “instabilidade no País”.

Com ironia, o líder do grupo parlamentar do maior partido da oposição, pergunta; “Onde anda o nosso Presidente de 2017 e 2018, dialogante com os partidos políticos da oposição?”.

Liberty Chiaka protagonizou hoje a primeira reacção da UNITA às palavras fortes de João Lourenço, proferidas na quarta-feira, antes do início da reunião do Conselho de Ministros, onde este disse que os episódios de segunda-feira apontam para a materialização de um “macabro plano de ingovernabilidade”, através do fomento da vandalização de bens públicos e privados, incitação à desobediência e à rebelião, “na tentativa da subversão do poder democraticamente instituído”.

E acrescentou o Chefe de Estado: “O que ocorreu na segunda-feira foi um verdadeiro acto de terror, cujas impressões digitais deixadas na cena do crime são bem visíveis”.

Face a estas declarações, Chiaka sublinhou que de 2020 até hoje, o País regrediu, sendo evidente que estão a ser nomeados para liderar as estruturas do partido no poder “pessoas radicais” com o objectivo de criar instabilidade e acusar a UNITA para daí tirar dividendos que só o MPLA conhecerá.

“Rejeitamos todas as tentativas de manipulação e intimidação da opinião pública com o fim de criar cenário de caos e de incitamento de ódios”, atirou o dirigente do partido do “Galo Negro”.

Que disse ainda que este cenário está a ser impulsionado pela imprensa estatal, que está “capturada de forma a permitir o cumprimento deste objectivo”.