Exportações de rochas ornamentais valeram 23,5 milhões USD em 2021

As receitas da exportação de rochas ornamentais, em Angola, passaram de 10.7 milhões de dólares, no ano de 2017, para USD 23.5 milhões, em 2021, confirmou em Luanda, o secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Correia Victor.

Este volume de receitas, explicou o governante, é resultado do crescimento da produção, estimada em 47 mil metros cúbicos em 2017, e actualmente, em 70 mil metros cúbicos, com destaque para o granito e mármore.

Referiu ainda que as rochas são geralmente exportadas para a China, com 51 por cento, Reino de Espanha (30%), Itália (7%), Polonia (5%), Portugal (3%) e Vietnam (1%). Segundo Jânio Correia Victor, a par do aumento das receitas, o sector registou também aumento da força de trabalho, subindo de 796 empregados, em 2017, para 941, em 2021, agregados em 22 empresas, localizadas nas províncias da Huíla, Namibe, Zaire, Cuanza Norte, Benguela, Huambo e Cuanza Sul.

Por sua vez, a secretaria de Estado para a Economia, Dalva Ringote, disse que apesar de a contribuição desse subsector da economia nacional ser pouca expressiva no Produto Interno Bruto (PIB) do País, o mesmo está em franco crescimento. “É notório o crescimento da produção, apesar de ainda ser tímido, e através do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI), os empresários do ramo poderão beneficiar dos mecanismo de apoio e promoção da produção nacional”, destacou.

Quanto à exportação, Dalva Ringote adiantou ser necessário alargar a base dos países de destino, e de forma articulada, poder ventrar novos mercados.