Corredor do Lobito: Concurso público para a concessão de serviços ferroviários e da logística antecipado para 25 de Janeiro

O acto público de abertura de propostas do concurso público para a concessão de Serviços Ferroviários e da Logística de suporte do corredor do Lobito, programado para 31 de Janeiro, foi antecipado e vai ocorrer no próximo dia 25 de Janeiro.

De acordo com uma nota do Ministério dos Transportes enviada ao Portal de Angola, o evento inicia às 10 horas, na Estação Central do Lobito do dia 25 do mês em curso.

O concurso público para a operação, exploração e manutenção das infra-estruturas do Corredor do Lobito foi lançado a 8 de Setembro de 2021, com o objectivo de garantir a viabilidade económica da infra-estrutura ferroviária do Lobito ao Luau, em cumprimento das normas do Contrato, das peças do concurso e das melhores práticas internacionais.