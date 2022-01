Ciberataques a organizações angolanas aumentaram 58% em 2021

Numa análise retrospetiva, a Check Point Research (CPR), área de Threat Intelligence da Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), fornecedor líder de soluções de cibersegurança a nível global, partilha as estatísticas globais e nacionais relativas ao aumento do número de ciberataques que têm como alvo redes corporativas. Em 2021, o pico registou-se em Dezembro, muito devido à vulnerabilidade no Log4J. Em Angola, uma organização foi atacada, em média, 2586 vezes por semana – um aumento de 58% face a 2020.

No ano passado, a CPR viu o número de ciberataques por semana contra organizações no mundo aumentar 50%, em comparação com 2020. A tendência para o crescimento destas ameaças atingiu um novo pico no final de 2021, com a revelação da vulnerabilidade presente no Log4J, que fez com que o número de ciberataques por semana contra organizações chegasse aos 925, a nível global.



Em Angola

Uma organização angolana sofreu, em média, 2586 ataques por semana;

A média semanal de ciberataques por organização aumentou 58% em comparação com 2020

Regiões mais visadas

África, região Ásia Pacífico e América Latina foram os principais alvos do cibercrime contra organizações, apesar de a Europa ter registado o maior aumento percentual de ciberataques de ano para ano.

África (+13%)

Ásia Pacífico (+25%)

América Latina (+38%)

Europa (+68%)

América do Norte (+61%)



Sectores mais visados no mundo

Educação/Investigação (+75%)

Administração Pública/Setor Militar (+47%)

Comunicações (+51%)

ISP/MSP (67%)

Saúde (71%)

“Os hackers continuam a inovar. O ano passado, vimos o número de ciberataques por semana em redes corporativas aumentar 50% em comparação com 2020 – um crescimento muito significativo. O pico chegou à medida que nos aproximámos do fim do ano, muito devido às tentativas de exploração da vulnerabilidade do Log4J. Novas técnicas de penetração nos sistemas e métodos de evasão fizeram com que fosse muito mais fácil para os hackers levar a cabo as suas intenções maliciosas,” começa por dizer Omer Dembinsky, Data Research Manager, da Check Point Software. “O que é mais alarmante é o facto de estarmos a ver algumas indústrias fulcrais para a sociedade subir cada vez mais na lista dos mais atacados. A educação, os serviços de administração pública, e o setor da saúde constam do top 5 de setores mais visados em todo o mundo. Acredito que estes números vão aumentar em 2022, com os hackers a inovar continuamente e a procurar novos métodos para executar ciberataques, especialmente ransomware. Podemos dizer até que estamos a viver uma ciberpandemia. Eu recomendo vivamente todos os utilizadores, especialmente quem está nos setores mencionados acima, a aprender o básico para se protegerem. Medidas simples como descarregar patches, segmentar redes e sensibilizar colaboradores podem fazer muito pela cibersegurança do mundo,” termina o responsável.



Dicas de Segurança

1. Privilegie a prevenção, não a deteção;

2. Proteja devidamente todos os seus recursos (redes, dispositivos, endpoints, entre outros);

3. Descarregue as patches regularmente;

4. Segmente as suas redes;

5. Sensibilize as suas equipas para a importância de adotar práticas de cibersegurança regulares;

6. Implemente tecnologias de segurança avançadas.